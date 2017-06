Strabrecht College viert dag na busongeluk feest: 'Leerlingen hebben zich hier zo lang op verheugd'

GELDROP - Het gala in het kader van het 25-jarig bestaan van het Strabrecht College in Geldrop gaat vrijdagavond gewoon door. Vanwege het busongeluk in Frankrijk, waarbij donderdagochtend leerlingen van de school betrokken waren, stond het feest even op losse schroeven. Het programma wordt wel aangepast. Zo wordt de geplande vuurwerkshow geschrapt.

"De wereld draait door, dat geldt ook voor onze leerlingen, legt afdelingsdirecteur Hans Abels uit. "Als de afloop van het ongeluk heel dramatisch was geweest - met zwaargewonden of nog erger - zouden we het gala nooit hebben laten doorgaan. Maar gezien de omstandigheden valt het mee en dus hebben we gemeend dit toch door te moeten laten gaan. Al is het maar omdat leerlingen zich hier al soms twee jaar op verheugen. Maar we passen het programma wel aan. We schrappen de geplande vuurwerkshow en we gelasten een moment in om aandacht te vragen voor wat donderdag is gebeurd."



Emotioneel weerzien

De leerlingen die betrokken waren bij het ongeluk keerden donderdagavond rond halfnegen terug in Geldrop. Daar volgde een emotioneel weerzien met ouders, broers en zussen.



"Tijdens die bijeenkomst is ouders van de leerlingen het advies gegeven goed naar hun kinderen te kijken, signalen door te geven en hulp te zoeken als dit nodig is", vertelt Abels. "En om even met hun kind langs de huisarts te gaan voor een second opinion om zeker te weten dat er een goede diagnose is gesteld."



Leerlingen van de Londenreis zijn uitgenodigd om deze vrijdag weer naar school te komen. Daar is een bijeenkomst belegd waarbij ook hulpverleners aanwezig zijn. "Die zijn overigens de hele dag stand-by", vertelt Abels. "Ook leerlingen die op reis zouden gaan naar Keulen komen hier naartoe. Ook met hen willen we terugblikken op donderdag. En volgende week wordt nog zo'n bijeenkomst belegd."