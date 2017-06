Laatste wens komt uit: beeld waar dementerende Douwe 16 jaar aan werkte, krijgt plekje op stadhuis

BREDA - Douwe van der Woude is al in de tachtig en aan het dementeren. Het was zijn laatste wens: een mooi plekje voor zijn beeldhouwwerk van het Wapen van Breda. Hij werkte zestien jaar aan het wapen, in de hoop dat het cadeau voor de gemeente Breda ook een mooi plekje zou krijgen bij de gemeente. Die wens gaat in vervulling, want vanaf vrijdagochtend is het kunstwerk te bewonderen op het stadhuis.

Douwes buurvrouwen Jennifer en Danielle richtten vorig jaar een Facebookpagina op om aandacht te vragen voor de wens van Douwe. "Aangezien Douwe onze buurman is en wij in al die jaren het Wapen van Breda hebben zien groeien tot wat het nu is, vinden wij dat dit beeld een mooi plek verdient in ons mooie Breda."

Stukje voor stukje

Douwe begon ooit aan het werk om het uiteindelijk aan de gemeente Breda te kunnen schenken. Het heeft al die jaren in zijn woonkamer gestaan. “Als ik dan weer geld had verdiend met een ander werk kon ik weer materiaal kopen voor het wapen”, legt Douwe uit.

De dochter van Douwe is hartstikke blij dat het werk van haar vader nu een mooi plekje krijgt. "Hij vind het geweldig. Al moeten wij het hem wel iedere keer opnieuw vertellen", zegt ze. Het enige probleem is dat het beeld maar drie maanden op het stadhuis mag staan van de gemeente. Dan moet er gezocht worden naar een ander definitief plekje voor het werk.