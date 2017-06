Kippen vallen ten prooi aan hongerige vos: 'Ze lagen verspreid door de tuin'

EINDHOVEN - Ze noemt het fascinerend en zielig tegelijk. Vijf kippen in de tuin van Lien Caers uit Eindhoven vielen ten prooi aan een hongerige vos. Een nachtcamera legde vast hoe het roofdier aan één van de kippen knabbelt.

“Het is zielig voor de kippen, maar zo gaat dat in de natuur. Dat de vos zo dicht in de buurt komt van de bewoonde wereld is fascinerend. Het klinkt misschien gek, maar ik vond het mooi om te zien hoe de vos te werk ging”, vertelt Lien.



Een aantal dagen geleden vond ze een dode kip in de tuin. Duidelijk het werk van een ander dier, maar Lien kon slechts gissen naar de dader. Ze hing een camera op en legde de dode kip terug in de tuin. De volgende ochtend was het opnieuw raak. “Drie kippen waren dood en lagen verspreid door de tuin. De vierde was gewoon weg.”

Camerabeelden laten zien dat een vos de schuldige is van de slachtpartij. Op de Facebookpagina van Natuurwerkgroep Wasven, waar de video werd gepubliceerd, reageren veel mensen uit het stadsdeel Tongelre dat de vos vaker wordt gezien. De werkgroep waarschuwt omwonenden dan ook kippen- en konijnenhokken goed af te sluiten in de nacht.

'Niets gehoord'

De kippen van Lien stonden in een ren met hok. Het nachthok was niet afgesloten. “De vos heeft het gaas van de ren kapot gemaakt en kon zo binnen komen. We slapen beneden, maar hebben niets gehoord.”

Voorlopig wacht Lien met het aanschaffen van nieuwe kippen. “Eerst restaureren we het hok helemaal. Na de zomer komen er nieuwe kippen.”