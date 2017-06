Leerkrachten Strabrecht College verlaten ziekenhuis na busongeluk

GELDROP - De drie docenten van het Geldropse Strabrecht College, die de nacht van donderdag op vrijdag in het ziekenhuis doorbrachten na het busongeluk van donderdagochtend, mochten het ziekenhuis vrijdagochtend verlaten.

De leerkrachten waren met leerlingen onderweg naar Londen, voor een schoolreisje.



Heupfractuur

In totaal raakten bij het ongeluk zeventien mensen gewond. De leerlingen en één docent keerden donderdagavond al terug in Nederland.



Een van de leerkrachten heeft een heupfractuur. Die wordt vrijdag in Nederland geopereerd.



Toch galafeest

Het eindexamengala van het Strabrecht College gaat vrijdagavond gewoon door. Vanwege het busongeluk stond het feest even op losse schroeven. "De wereld draait door, ook voor onze leerlingen", legt afdelingsdirecteur Hans Abels uit. "Als de afloop van het ongeluk heel dramatisch was geweest, zouden we het gala nooit hebben laten doorgaan. Maar gezien de omstandigheden valt het mee en dus hebben we gemeend dit toch door te moeten laten gaan. Al is het maar omdat leerlingen zich hier al soms twee jaar op verheugen."



Het programma van het gala wordt wel aangepast. Zo wordt de vuurwerkshow geschrapt.