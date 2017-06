Kantoorpand aan Haagweg in Breda ontruimd vanwege chloorlucht van onkruidbestrijding

BREDA - Een bedrijfsverzamelgebouw aan de Haagweg in Breda is vrijdagochtend korte tijd ontruimd nadat in het gebouw een chloorlucht werd geroken. Niemand raakte gewond.

Volgens de brandweer kwam de chloorlucht van buiten. Daar was een bedrijf bezig onkruid te bestrijden met chloor. De stank was via ventilatiekanalen naar binnengekomen.



BHV'ers

Medewerkers in het gebouw 'Annastede' werden door de bedrijfshulpverlening naar buiten gestuurd. De brandweer heeft metingen gedaan.



De medewerkers mochten weer naar binnen nadat het gebouw, een voormalige kerk, was doorgelucht.