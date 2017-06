Bram zocht een man en hij heeft er één gevonden: 'Echt een goede klik!'

TILBURG - Bram Reiniers, de Tilburger die op zoek was naar een leuke vent, is verliefd! "Het is nog maar heel pril, hoor", lacht hij. "Maar ik heb echt een goede klik met hem. Heel diepgaand", vertelt Bram.

De Tilburger werd bekend nadat hij een oproepje op Facebook plaatste en vroeg om écht contact met mensen. Dus geen datingapps, maar mensen in het echt ontmoeten. Vanuit daar ontstond het 'Bram zoekt Man'-event, eind vorige maand.



Niet gevonden op datingfeestje

Hoewel daar veel leuke mannen op afkwamen, zat zijn liefje daar niet tussen."Haha, ja dat had iedereen natuurlijk wel gehoopt. Dat ik mijn droomman daar zou vinden", grinnikt hij. Maar dat is niet gebeurd.



Bram ontmoette zijn nieuwe liefde namelijk al voor zijn 'Bram zoekt Man'-event. "In die periode heb ik namelijk met veel mensen afgesproken en contact gehad. En daar zat hij dus ook tussen." Wie 'hij' is houdt Bram nog even voor zichzelf. "Hij is de knapste en komt uit Amsterdam", wil hij er wel over kwijt.



Wie houd ik voor de gek?

"Het heeft overigens best wel even geduurd voor ik aan mezelf durfde toegeven dat ik hem leuk vond", biecht hij op. "Wie houd ik nu eigenlijk voor de gek?", vroeg ik mezelf af. Begin deze week werd het voor mij duidelijk dat ik meer voor hem voelde." En dat mag iedereen dus weten.



Hoewel hij dus al kriebels had, liet hij zijn datingevenement gewoon doorgaan."Weet je, het was en is nog zo pril. We hebben geen relatie. Nog niet. Dus ging het evenement gewoon door. En daar zat qua mannen voor mij geen match tussen", legt hij uit. "En dat is niet erg. Het was ook een moment voor andere mensen om nieuwe mensen te ontmoeten. Het ging daar niet alleen om mij."



Daten op Festival Mundial

Bram heeft dus zelf geen offline datingfeest nodig, maar gaat er wel mee door. "Er is een vervolg op gekomen. Op Festival Mundial komt nu een dating area, een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten", legt hij uit.