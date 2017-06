Moordenaar 8-jarige Jesse Dingemans twee jaar langer in tbs: 'Kans op herhaling'

BREDA - Julien C.moet twee jaar langer in de tbs-kliniek behandeld worden. Dat heeft de rechtbank in Breda vrijdagmiddag besloten. Julien C. stak in 2006 op een basisschool in Hoogerheide de achtjarige Jesse Dingemans dood.

C. heeft zijn gevangenisstraf inmiddels uitgezeten. In 2015 is zijn tbs-behandeling begonnen. Hij zit in de Van Mesdagkliniek in Groningen.



Volgens de rechtbank heeft hij een ziekelijke stoornis en is het gevaar op herhaling matig tot groot. Voor de veiligheid van de samenleving is het vereist dat hij nog langer behandeld wordt, bepaalde de rechtbank. 'De behandeling is nog in een beginstadium', was de overweging.



Stabielere indruk

Vorige week verscheen Julien C. voor de rechter. Hij maakte een stabielere indruk dan tijdens de rechtszaken. Volgens zijn advocaat werkt hij mee aan het onderzoek en zet hij stappen in de goede richting. C. is al negen keer onder begeleiding buiten de kliniek geweest, zonder problemen. Daarom kan er volgend jaar al een beoordeling volgen van de rechtbank. De officier van justitie heeft grote twijfels en waarschuwde dat Juliën in herhaling kan vallen en dus een gevaar is voor zichzelf en de samenleving.



In mei 2019 komt er een nieuwe beoordeling. Dat kan lang doorgaan. Er komen bij de rechtbank in Breda tbs'ers voor de rechter die al wel 25 jaar in behandeling zitten.