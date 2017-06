NAC Breda doorbreekt grens van 10.000 seizoenkaarten

BREDA - De terugkeer van NAC Breda naar de eredivisie heeft voor een flinke run op seizoenkaarten gezorgd. Vrijdagochtend stond de teller maar liefst op 10.144.

Dat maakte de Bredase club via Twitter bekend.



Seizoenkaarthouders hebben nog tot 15 juni om hun eigen plek terug te kopen. Daarna vervalt dat recht en komen de plaatsen in de vrije verkoop. “Mensen die nog geen seizoenkaart hebben kunnen natuurlijk alvast wel een van de andere plekken in het stadion kopen”, zegt een woordvoerder van NAC.Op de website van de club is te lezen dat door de grote toeloop enkele tribunes schaarste beginnen te vertonen. Het gaat om de B-side en de vakken F3 tot en met F7.