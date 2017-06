Tractor in kreukels na ongeval met vrachtwagen

TILBURG - Aan de Burgemeester Bechtweg in Tilburg is vrijdagmiddag een ongeluk gebeurd tussen een vrachtwagen en een tractor. De bestuurder van de trekker raakte gewond.

Op foto's is te zien dat de wielen van de tractor flink zijn gebogen. De vrachtwagenchauffeur zou niet gewond zijn geraakt.



De weg was afgesloten om de wagens te bergen. Daardoor stond op de N261 tussen de aansluiting met de A65 en de weg naar Tilburg-Noord file.



De oorzaak van het ongeluk is niet bekend.