70-jarige man leert jongeren hoe ze harddrugs moeten maken: drie jaar celstraf

DEN BOSCH - Een 70-jarige Rotterdammer moet drie jaar de cel in vanwege zijn betrokkenheid bij een drugslab in Stevensbeek. De man bemoeide zich met de productie van harddrugs en hij gaf hier advies over aan medeverdachten.

Het plan was dat de Rotterdammer een jonge man verder zou opleiden. Volgens de officier van justitie hield de man zich hier zo’n twee jaar mee bezig.



Trefpunt

Hij maakte zich ook schuldig aan het bezit van harddrugs en aan witwassen. De man werd opgepakt in het grote Trefpunt-onderzoek. Het drugslab in Stevensbeek werd in oktober 2015 ontdekt. Zes andere verdachten kregen in april hun straffen te horen.



De man uit Rotterdam werd eerder tot tien jaar celstraf veroordeeld voor soortgelijke misdaden.