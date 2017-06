Eindhovenaar gedwongen opgenomen in psychiatrisch ziekenhuis na poging ontvoering peuter

DEN BOSCH - Een 47-jarige Eindhovenaar wordt gedwongen opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis nadat hij vorig jaar tot twee keer toe had geprobeerd een 3-jarig meisje te ontvoeren.

Het kind was met haar oma, twee zussen van haar oma en nog een kind van anderhalf in een park aan de Jacob van Maerlantlaan in Eindhoven. De man greep het meisje bij de speeltoestellen vast en wilde met haar wegrennen.

De rechtbank in Den Bosch liet vrijdag weten de man te ontslaan van alle rechtsvervolging. Hij wordt gedwongen opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis voor de duur van een jaar.



De rechtbank oordeelt dat de man een gevaar voor anderen kan opleveren als hij niet wordt behandeld voor zijn alcoholverslaving. Uit onderzoek van een psychiater en een psycholoog blijkt dat de man een ziekelijke stoornis heeft.