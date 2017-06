Spelen kinderen net zo vaak buiten als hun ouders ooit deden?

BRABANT - Eén op de drie Brabantse kinderen speelt net zo vaak buiten als hun ouders ooit deden. Dat blijkt uit een buitenspeelenquête die Omroep Brabant samen met andere regionale omroepen gehouden heeft.

Aanleiding voor dit onderzoek is de nationale buitenspeeldag die woensdag wordt gehouden. Overal in ons land worden straten afgesloten voor verkeer, zodat kinderen zonder gevaar buiten kunnen spelen.





Maike Kooijmans reageert aangenaam verrast op deze uitkomst. Zij is lector bij Fontys Hogeschool Pedagogiek in Tilburg, Den Bosch en Eindhoven en onderzoekt het speelgedrag van kinderen. "Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat kinderen tegenwoordig nog minder buiten spelen, dan wat uit deze enquête blijkt", licht Maike toe"De oorzaken voor dat minder buitenspelen zijn verschillend. Allereerst zijn er teveel verleidingen om binnen te blijven. Denk aan gamen en social media. Ook contact met vriendjes kan nu heel gemakkelijk op de computer, smartphone of tablet."Toch zeggen Brabantse ouders in de enquete dat één op de vijf kinderen zelfs dagelijks buiten speelt. Aan de andere kant komt één op de zeven jongeren nooit of amper buiten.Speeldeskundige Maike geeft aan dat er nog meer oorzaken zijn waarom kinderen minder buiten spelen. "Speeltuintjes zijn te bedacht. Er wordt daardoor weinig beroep gedaan op de de fantasie van het kind." En nog erger vindt Maike het feit dat er steeds minder buitenspeelruimte is voor kinderen. In de enquête geven ouders aan dat hun kind minder buiten speelt omdat ze hun omgeving te gevaarlijke en onveilig vinden.De één is bezorgd over de onveilige verkeerssituatie, de ander vreest de invloed van foute vriendjes. Ook hondenpoep, ruzie, gebrek aan leeftijdsgenoten worden genoemd.Een verklaring voor de relatief positieve uitslag voor het buitenspeelgedrag van de ondervraagden in de enquête heeft deskundige Maike niet. "Dat zou ik moeten onderzoeken."