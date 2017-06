Instorten parkeergarage bij Eindhoven Airport onderzocht door TNO

EINDHOVEN - TNO gaat onderzoeken wat de oorzaak is van het instorten van de parkeergarage bij Eindhoven Airport. Het onderzoek zal waarschijnlijk volgende week beginnen en duurt enkele weken tot een paar maanden, is de verwachting.

Bouwbedrijf BAM is verantwoordelijk voor de bouw van de parkeergarage. Ook BAM laat een onderzoek doen, maar dan door een extern adviesbureau. De twee onderzoeken staan los van elkaar, meldt Eindhoven Airport.



Zaterdagavond stortte de garage in aanbouw deels in. Er was niemand in het gebouw aanwezig. De totale schade wordt geschat op twintig miljoen euro.



Parkeerchaos

De parkeergarage had deze zomer af moeten zijn en zou 800 parkeerplaatsen hebben. De PvdA in Eindhoven verwacht de zomer grote parkeerproblemen in de buurt van het vliegveld.