Burgemeesters lakken ook door voor Tijn: 'Dat kleine manneke ontroert ons'

BREDA - Het 6-jarige jongetje Tijn Kolsteren heeft onze harten weer veroverd, en de nagels worden opnieuw massaal gelakt. Ook Brabantse burgemeesters gaven hun nagels vrijdagmiddag een kleurtje. Ze doen mee aan de nieuwe actie van het ongeneeslijk zieke kind uit Hapert: Lak door Tijn.

De burgemeesters en commissaris van de Koning, Wim van de Donk, hadden vrijdag een bijeenkomst. Burgemeester Paul Depla van Breda stelde voor om de nagels van de Brabantse kleuren te voorzien. En dus kreeg iedereen een rood/wit-lakje.



“Het is heel belangrijk dat we Tijn niet vergeten, zijn ziekte niet vergeten, en dat we met een kleine bijdrage ervoor kunnen zorgen dat het onderzoek weer een stapje verder wordt gebracht”, vertelt Depla.“Als zo’n klein manneke ons ontroert en dit doet, wie zijn wij dan om nee te zeggen? Het is een klein idee met zo’n grote betekenis ”, zegt Wim van de Donk met pas gekleurde nagels. Maar of de nagellak er lang op blijft zitten? “Ik moet zo naar een ambassadeur en ik weet niet of elke ambassadeur in Den Haag begrijpt waarom ik dit doe. Alhoewel ik het natuurlijk best uit kan leggen...”De 6-jarige jongen werd eind vorig jaar bekend, omdat hij 2,5 miljoen euro ophaalde voor andere zieke kinderen tijdens Serious Request . Tijn heeft zelf hersenstamkanker (DIPG). De meeste kinderen met DIPG overlijden binnen twee jaar, omdat de kanker op een plek zit waar je niet kunt opereren en waar medicijnen slecht aankomen.Met de actie ‘Lak door Tijn’ wordt geld opgehaald voor een speciale robot. Met die machine kunnen medicijnen veel beter op de juiste plek terechtkomen. Het geld gaat rechtstreeks naar Stichting Semmy, die zich inzet voor kinderen met hersenstamkanker. Youp van 't Hek en Wendy van Dijk ondersteunen de kleine held uit Hapert.

Onbekend bedrag burgemeesters

De burgemeesters van West-Brabant doneren samen ook een bedrag. Om hoeveel geld het gaat, maken ze niet bekend.