Meer winkels leeg: plannen voor megastores in Brabant worden kritischer bekeken

DEN BOSCH - De tijd dat er zonder slag of stoot grote winkels gebouwd kunnen worden aan de randen van Brabantse dorpscentra lijkt voorbij. Ondernemers die dat willen, moeten voortaan eerst langs een provinciale retailcommissie. Die bekijkt of door de vestiging van een megastore niet het winkelbestand in de wijde omgeving wordt leeggezogen.

Er is nauwelijks vraag meer naar winkelruimte, toch hebben Brabantse gemeenten voor 145.000 vierkante meter plannen voor nieuwe winkels op de plank liggen.



Grote invloed

De nieuwe commissie gaat vooral kijken naar plannen voor grote winkels, net buiten de bestaande winkelgebieden. Die hebben door hun grootte en ligging vaak invloed op het winkelbestand van meerdere gemeenten in de buurt.



Al jaren is er meer aanbod dan vraag naar winkelruimte. Gemeenten en de provincie hebben al eerder afgesproken dat er per saldo geen winkelmeters meer bij mogen komen. De laatste twee jaar is het totale aantal winkelmeters in Brabant voor het eerst iets gedaald in plaats van toegenomen. Vooral in de vier grote steden krijgen winkels steeds vaker een woon- of horecabestemming.



Meer leegstand

Het aantal winkels dat leeg staat in Brabant is de laatste twee jaar gestegen. Vooral in de tien middelgrote gemeenten nam de leegstand fors toe, gemiddeld met 20 procent ten opzichte van 2014. In de grote steden nam het aantal lege winkels met slechts een half procent toe. In totaal staat in Brabant nu 11 procent van de winkelmeters leeg, in 2014 was dit 10 procent.