Bisschop De Korte zegent homo's, onrust onder gelovigen en priesters

DEN BOSCH - Bisschop De Korte komt volgende week met een brief aan alle priesters en gelovigen over zijn deelname aan een oecumenische gebedsdienst tijdens roze zaterdag. De bisschop wil daarmee de onrust wegnemen die bij sommigen katholieken is ontstaan.

In de brief maakt de bisschop duidelijk dat hij de Sint Janskathedraal beschikbaar heeft gesteld onder de voorwaarde dat er tijdens de dienst geen teksten worden gebruikt die ingaan tegen de leer van de katholieke kerk. Ook zal hij zijn visie op kerk en homoseksualiteit verduidelijken.



Opmerkelijk

Roze zaterdag vindt dit jaar plaats op 24 juni in Den Bosch. Het homo-evenement begint met een viering van verschillende kerkgenootschappen, waaronder de rooms-katholieke kerk. Bisschop De Korte heeft hiervoor de Sint Janskathedraal ter beschikking gesteld en zal de aanwezigen aan het eind van de viering zegenen.



De deelname van de bisschop is opmerkelijk. In 2010 sloeg een rel rond een homoseksuele carnavalsprins die in Reusel van de pastoor geen hostie kreeg tijdens de carnavalsmis, over naar Den Bosch. Homo’s bezochten massaal de zondagse kerkdienst in de Sint Janskathedraal. Ze verlieten uit protest de kerk toen bleek dat er die zondag helemaal geen hosties zouden worden uitgereikt. En nu is er dus een zegening van homoseksuelen door de bisschop.



Zegening

Volgens De Korte is er een verschil tussen het uitreiken van een hostie of een zegening. De hostie is een van de sacramenten van de katholieken die zijn voorbehouden aan mensen die gedoopt zijn. De zegening is iets heel anders, zegt de bisschop. “Met die zegening wil ik de mensen een hart onder de riem steken en ook bijvoorbeeld ouders van homoseksuele kinderen bemoedigen.”



Tijdens een bijeenkomst van de priesterraad in het bisdom heeft de bisschop donderdag gemerkt dat zijn geplande optreden tot verdeeldheid leidt in de kerk. Sommige priesters in het bisdom zijn blij met de ruimte die door de bisschop wordt gecreëerd, anderen fronsen de wenkbrauwen. Om die reden komt de bisschop volgende week met een brief, waarin hij zijn visie op kerk en homoseksualiteit verduidelijkt. Met de brief hoopt de bisschop mensen die zich bezorgd maken, gerust te stellen.