Bejaarde man (81) zwaargewond gevonden in huis Den Bosch, man opgepakt

DEN BOSCH - Een 56-jarige man uit Den Helder is in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden, omdat hij mogelijk iets te maken heeft met de vondst van een 81-jarige zwaargewonde man uit Den Bosch. Het slachtoffer werd afgelopen donderdag gevonden in zijn huis aan de Sint Rochusstraat.

Een familielid vond de gewonde man rond drie uur 's middags en bracht hem meteen naar het ziekenhuis. De bejaarde man had meerdere zware verwondingen. Wat deze verwondingen inhouden, is niet bekendgemaakt.



Wat er precies in zijn huis in de Sint Rochusstraat is gebeurd, is niet duidelijk. De politie heeft in en rond het huis onderzoek gedaan. Ook vrijdag en mogelijk zaterdag doet de politie onderzoek.



'Terughoudend'

Wat het verband is tussen de verdachte en het slachtoffer is niet bekend. "In het belang van het onderzoek is de politie op dit moment zeer terughoudend met het delen van verdere informatie", schrijft de politie.