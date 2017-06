Landelijke staking bij Holland Casino, ook in Breda en Eindhoven leggen medewerkers werk neer

BREDA - Vanaf vrijdagavond tien uur staakt het personeel van Holland Casino in Breda en Eindhoven. Het personeel doet mee aan een landelijke staking. Het is voor het eerst dat in alle dertien vestigingen van het casino tegelijk het werk neergelegd wordt.

Al meer dan twintig keer werd er per toerbeurt in de dertien verschillende vestigingen gestaakt. “De onderhandelingen schieten maar niet op”, motiveert Dirk van Gestel van vakbond De Unie deze grootscheepse actie. "We moeten de druk nu langzaam op gaan bouwen."



Het personeel van Holland Casino maakt zich zorgen over de toekomst. Het bedrijf Holland Casino is van de staat maar wordt geprivatiseerd. De medewerkers zijn bang dat er dan flink bezuinigd zal worden. Ze willen meer zekerheden. Ze eisen dat er een loonsverhoging van 2,5 procent in de cao wordt opgenomen, plus goed een sociaal plan.



Volgens FNV-bestuurder Bob Bolte is het onbegrijpelijk dat Holland Casino niet over de brug wil komen. "Ze hebben genoeg geld, dus wat we vragen is zeer betaalbaar. Maar we laten nu zien dat we niet alleen dreigen maar ook uitvoeren. We blijven wel bereid tot overleg.''

'Stakingsbereidheid is groot'

Vakbondsman Van Gestel verwacht dat om tien uur vrijdagavond het grootste deel van het personeel naar buiten komt. “De stakingsbereidheid is erg groot.” Dat bleek ook afgelopen april tijdens een eerdere staking in Breda.



Het relatief kleine casino in Eindhoven zal vrijdagavond helemaal stilliggen door de staking. In Breda is de verwachting dat een aantal mensen met tijdelijke contracten aan het werk zal blijven.



'Durven niet te staken'

“Die durven niet te staken, ze zijn bang voor hun baan. Bij de vorige drie stakingen in Breda draaide het casino daarom op een heel laag pitje nog verder”, legt Van Gestel uit. “Waarschijnlijk zal daar een blackjacktafel en een roulettetafel openblijven.”

De staking van vrijdag duurt tot sluitingstijd. In Breda en Eindhoven is dat tot drie uur ’s nachts. Het is nog niet duidelijk of dit weekeinde nog meer acties op stapel staan.