Enorme drukte op Brabantse snelwegen door Pinksterweekend

EINDHOVEN - Het is mooi weer en het Pinksterweekend is begonnen. Veel mensen gaan voor een korte vakantie op weg en dat zorgt in een drukke avondspits. De spits begon vrijdagmiddag al vroeg. Voor vijf uur stond er op de Brabantse snelwegen al meer dan 87 kilometer file.

Vooral de A58 vergt veel geduld van de automobilist. Tussen Tilburg en Eindhoven was ter hoogte van Oirschot rond twee uur een ongeluk. Toen de auto's waren weggetakeld en de stilstaande auto's weer mochten gaan rijden, bleek er een vrachtwagen met pech te staan. Gevolg: een nog langere file.



Ook op de A50 Oss richting Eindhoven is het goed mis. Ook daar staat een flinke file.