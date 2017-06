Motorrijder (61) overleden na ongeluk in Den Bosch

BERLICUM - Een 61-jarige motorrijder uit Berlicum is vrijdag overleden na een ongeluk op de Zuidwal in Den Bosch. De man raakte donderdagavond zwaargewond nadat hij de controle over zijn motor was verloren.

De man viel en kwam met zijn motor tegen een boom terecht. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij een dag later overleed.

Getuigenoproep

Bij de man is een tweede motorrijder gezien. De politie wil graag contact met hem om meer te weten te komen over het ongeluk. Ook andere getuigen worden opgeroepen zich te melden.