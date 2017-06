Tilburg onderzoekt dood van zwanen- en eendenkuikens in Kromhoutpark, waterkwaliteit vijver in orde

TILBURG - De gemeente Tilburg onderzoekt de oorzaak van de plotselinge sterfte van zwanen- en eendenkuikens in de vijver van het Kromhoutpark. De afgelopen dagen werden verschillende dode eendjes en zwaantjes uit het water gehaald.

Het exacte aantal dode dieren is niet bekend. “Omdat er een vermoeden bestond dat er iets mis zou zijn met de waterkwaliteit heeft het waterschap het water onderzocht. Uit die metingen zijn geen verontrustende waardes gebleken”, zegt een woordvoerster van de gemeente. De fontein in de vijver is uit voorzorg wel uitgezet.



Gissen

Over de doodsoorzaak is het voorlopig nog gissen. “Voedseltekort of een moederzwaan met territoriumgedrag zou ook een oorzaak kunnen zijn.” De dieren meegenomen om de exacte doodsoorzaak vast te stellen. In de loop van volgende week verwacht de gemeente daar meer over te kunnen zeggen.



Enige tijd geleden werden in de vijver zwanen en eenden door jongeren belaagd. Daar zijn nu geen aanwijzingen voor. “Er zijn hekken geplaatst en er is extra toezicht gehouden”, aldus de woordvoerster.