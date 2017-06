Lijnbus knalt achterop stilstaande rij auto's

GEMERT - Lijnbus 26 vanuit Eindhoven naar Uden knalde vrijdagmiddag achterop een stilstaande bestelbus. De bestelbus stond achteraan de rij te wachten om de rotonde op de West- Om in Gemert op te rijden. Er zou een vrouw gewond zijn geraakt. Of dit de chauffeur van de bus is, kon de politie niet bevestigen.

De bus, een camper en een bestelbus liepen flinke schade op. Wat de oorzaak is van het ongeval is nog onbekend.