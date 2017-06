Geen verscherpt toezicht meer op project begeleid wonen in Helmond, er is 'motivatie en daadkracht'

HELMOND - De Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen (KBWO) staat niet langer onder verscherpt toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De situatie is verbeterd, er zijn nog wel aandachtpuntjes voor de stichting.

De KWBO kwam in oktober 2016 onder verscherpt toezicht te staan omdat de geleverde zorg niet aan de normen zou voldoen. Er was risico op gezondheidsschade bij cliënten. De inspectie stelt nu vast dat de situatie is verbeterd.



De inspectie zag 'dat medewerkers en bestuurders hard gewerkt hebben en verbeteringen zijn gerealiseerd'. Op het gebied van medicatieveiligheid en vrijheidsbeperking van de cliënten constateerde de IGZ geen tekortkomingen meer.



Aandachtspuntjes

Er zijn nog wel een paar kleine aandachtspuntjes, maar volgens de inspectie is er 'genoeg motivatie en daadkracht' om het goed en blijvend aan te pakken.



KBWO bestaat uit drie huizen met een gemeenschappelijke tuin. De demente ouderen die daar wonen krijgen er ook zorg en begeleiding. Er is plek voor 24 mensen.