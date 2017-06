Vrouw gewond bij botsing, omstander haalt haar uit auto

NETERSEL - Een vrouw is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een ongeluk op De Lei in Netersel. Ze klapte bij een botsing met haar hoofd tegen de voorruit. Ze is naar het ziekenhuis gebracht.

Het slachtoffer zat met een andere vrouw in de auto. Ze raakten door onbekende oorzaak van de weg en botsten tegen een boom. De bestuurster raakte niet gewond.

Gered door omstander

Een omstander zou de gewonde vrouw uit de auto hebben gehaald. Hij zou rook en vloeistof onder de auto hebben gezien en haar er daarom snel uit hebben gehaald.



Volgens de getuige is de vrouw op een vacuümmatras naar het ziekenhuis gebracht. Dit is een opgeblazen matras, waar een slachtoffer als het ware in zakt en die zich om de patiënt heen vormt. Op deze manier kan het slachtoffer niet meer bewegen en veilig worden vervoerd.