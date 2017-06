Allereerste dorpsquiz brengt heel Hilvarenbeek op de been

HILVARENBEEK - Zelden was een dorpsquiz al ruim voor de start zo populair als die in Hilvarenbeek. Op de inschrijvingsdag meldden zich meteen al het maximale aantal van 1500 deelnemers aan voor de 'Kwistut'. Vrijdagavond gingen ze in teams van 25 personen op pad door het dorp.

Een verklaring voor die enorme belangstelling voor de allereerste dorpsquiz hebben ze niet in Hilvarenbeek. Of het moet zijn dat de meeste evenementen in het dorp meestal kunnen rekenen op flinke bijval. "Dit is een klein dorp" zegt een teamlid van 'De Scholierkes'. "Iedereen kent elkaar en wil er graag bij zijn als er iets te doen is in het dorp."





Dat merkten eerder deze week ook de initiatiefnemers die de Tros zover kregen om met het Sterren Muziekfeest neer te strijken in Hilvarenbeek. Helemaal tegen de gewoonte in liet de omroep zich overhalen om voor deze editie niet een grote plaats aan te doen. Jan Smit, Django Wagner, Rene Froger: allemaal waren ze erbij in 'Beek' en allemaal bedankten ze na afloop het dorp voor een 'fantastisch' feest.De dorpsquiz gaat vooraf aan het muziekspektakel 'Zomergeblaos' dat dit Pinksterweekend wordt gehouden op de Vrijthof. Dat maakt de teleurstelling wat minder zuur voor alle 'bekenaren' die niet meer mee konden doen aan 'Kwistut' omdat die vol zat.