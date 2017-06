Buurtbewoners al maanden bezorgd over explosiegevaar Veghel

VEGHEL - Twee maanden geleden stelde de politieke partij Hart voor Schijndel vragen aan het college over het bedrijf Van Zutven Feed Processing in Veghel, er waren vragen over vergunningen en het bestemmingsplan, maar ook over explosiegevaar. Buurtbewoners maakten zich zorgen over de extreme groei van de veevoederfabrikant. Woensdag explodeerde er een silo met melkpoeder bij het bedrijf.

"Het bedrijf zit aan de rand van het buitengebied, buiten een traditioneel bedrijventerrein", zegt Laurens van Voorst, fractievoorzitter van Hart voor Schijndel. "De afgelopen tientallen jaren is het bedrijf extreem gegroeid. Daar hebben ze vergunningen voor gehad, maar die waren in strijd met het bestemmingsplan. Dat is bijzonder, omdat het allebei vanuit de gemeente komt."



Hart van Schijndel werd er op gewezen door buurtbewoners. "Er kwamen klachten van mensen die in de buurt van het bedrijf wonen. Ze maakten zich zorgen. De buurtbewoners hadden ook last van trillingen."



'Mogelijk stofexplosie'

Bij de twaalf vragen die Hart van Schijndel stelde werd er ook informatie gevraagd over explosiegevaar. De gemeente gaf aan dat er 'onder bijzondere en extreme omstandigheden er mogelijke sprake kan zijn van een stofexplosie'. Van Voorst was met zijn partij gerustgesteld. "Het is niet dat we ons er daarna nog mee bezig hebben gehouden. Het antwoord was helder, we maakten ons niet meer druk. Nu lijkt het bijna profetisch, maar we hadden de grote brand ook niet kunnen vermoeden."



Van Voorst maakte zich met zijn partij geen zorgen meer over het gevaar van een explosie, wel over de vergunningen in combinatie met het bestemmingsplan. "Dat speelt al lang, het duurt ook al lang voor er duidelijkheid over komt. Terwijl het behoorlijk relevant is. Schijnbaar is het door de fusieperikelen van de gemeente een paar keer van de agenda gehaald."



Nu zou het 22 juni in behandeling worden genomen, maar op de vastgestelde agenda is er niets over te vinden. "Het is natuurlijk ook de vraag wat er bij het bedrijf gaat gebeuren. Het is nu verwoest. Gaat de eigenaar het op dezelfde plek weer helemaal opbouwen? Als dat het geval is, dan is het bestemmingsplan, en eventuele wijzigingen daarvan, weer van belang."