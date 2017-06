Drie flessen met giftig gas gestolen uit auto, maar waarom?

BREDA - Autodieven hebben donderdagnacht twee flessen met koolstofmonoxide (CO) en een fles met LPG gestolen uit een stationwagon in de wijk Princenhage in Breda: "Het is te hopen dat ze niet denken dat het lachgas is."

De dieven hadden een goede buit. Accu's, een aangebroken slof shag met nog negen pakjes, werkgereedschap, doppenset en nog meer dingen namen ze mee uit de auto van John Nijholt. Schrale troost: ze hebben erg netjes gewerkt, er was namelijk geen krasje te zien op de auto.



CO

John heeft gereedschap en gasflessen in zijn auto liggen omdat hij parkeergarages test op de hoeveelheid koolstofmonoxide. "Om te meten hoeveel CO er in een garage aanwezig is, moet je het zelf ook hebben." Om iets aan die gasflessen te hebben, moet je er mee kunnen werken. "Een leek heeft er niet zo veel aan."



Het zou kunnen dat de dieven denken dat het lachgas is. "Het is niet te hopen, want dan gaat het goed mis." Lachgas kan heel leuk zijn en is populair onder de jeugd, koolstofmonoxide dodelijk.



Het gas

Koolstofmonoxide is een giftig, kleur- en reukloos gas. Het ontstaat door een onvolledige verbranding van koolstof, fossiele brandstoffen of andere brandbare koolstofverbindingen. Maar het meest berucht is toch wel het ontstaan van CO bij verbranding van aardgas in kachels of geisers in slecht geventileerde ruimtes. Maar CO zit ook in uitlaatgassen. "Vandaar dat parkeergarages elk half jaar gecheckt moeten worden" aldus John.