PSV Vrouwen moeten nog langer wachten op eerste prijs, nederlaag in bekerfinale tegen Ajax

DEN HAAG - Het damesteam van PSV heeft de bekerfinale vrijdagavond verloren van Ajax. In het Kyocera Stadion waren de Amsterdammers met 2-0 te sterk voor de ploeg uit Eindhoven.

In de eerste helft trok PSV na een wat afwachtend begin het initiatief naar zich toe. Na een kwartier spelen scoorde Kuijpers voor PSV, haar doelpunt werd afgekeurd vanwege vermeend buitenspel. Twee minuten later ontbrak het geluk bij de ploeg van trainer Nebojsa Vuckovic toen Moorrees vanuit een vrije trap de lat raakte.



Na een 0-0 ruststand ging het in de tweede helft mis voor PSV. In de 55ste minuut opende Desiree van Lunteren de score voor Ajax. Ze kwam van links naar binnen en schoot met rechts raak.



Tien minuten later moest PSV-goalie Angela Christ weer de bal uit het net halen. Marjolijn van den Bighelaar tikte de bal van dichtbij binnen.Ajax werd onlangs voor de eerste keer in de geschiedenis kampioen, met de zege op PSV pakten de voetbalsters van Ajax de dubbel. PSV ging in het stadion van ADO Den Haag op zoek naar de eerste prijs in de clubhistorie. Sinds de oprichting op 15 juni 2012 pakte het damesteam van PSV nog geen prijs.