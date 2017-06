Net geen dubbele cijfers voor hockeysters Den Bosch in Europese kwartfinale

DEN BOSCH - De hockeysters van Den Bosch hebben met speels gemak de halve finale van de Eurohockey Club Cup bereikt. In de kwartfinale waren ze met 9-0 te sterk voor het Ierse Hermes-Monkstown.

Maartje Paumen, die bij een eventuele finale op zondag definitief afscheid neemt als speelster van Den Bosch, maakte de eerste twee treffers voor Den Bosch. Uiteindelijk scoorde Marlies Verbruggen in de laatste seconde de negenden Den Bosch-treffer. Daarmee plaatste de ploeg van coach Raoul Ehren zich met gemak voor de halve finale.



Tussen de doelpunten van Paumen en Verbruggen waren ook Frederique Matla (2x), Imme van der Hoek, Pien Sanders, Noor Omrani en Ireen van den Assem trefzeker tegen de Ieren.



Bij een 6-0 stand gaf Ehren bepalende spelers rust. In het laatste kwart stonden de A-junioren Omrani (16 jaar), Rosa Fernig (16 jaar) en Julia van den Heuvel (17 jaar) in het veld. Met die jonkies in de ploeg liep Den Bosch nog uit naar 9-0.