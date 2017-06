Michael van Gerwen maakt ondanks blessure indruk met Raymond van Barneveld

FRANKFURT - Nederland heeft Tsjechië vrijdagavond verslagen tijdens de World Cup of Darts. Lange tijd was het onduidelijk of Michael van Gerwen kon spelen, maar ondanks een blessure stond hij samen met Raymond van Barneveld op het podium. Het duo maakte indruk met een 5-1 zege.

Tsjechië speelde niet slecht, maar was niet opgewassen tegen Nederland. Via een 121-finish gooide de Tsjechen een twaalfdarter, Van Gerwen en Van Barneveld gooiden de volgende leg echter uit in tien darts. Het Nederlandse duo eindigde uiteindelijk met een gemiddelde van ruim 109.



Benito van de Pas trok per auto naar Frankfurt. Even leek hij als vervanger van Van Gerwen met Van Barneveld mee te doen aan het WK voor landen. Uiteindelijk kon hij zonder te spelen huiswaarts, Van Gerwen voelde zich goed genoeg om te gooien. "Op zich gaat het wel aardig", zei hij na de wedstrijd tegen RTL7. "Ik mankeer niets aan mijn handen.""Ik heb een paar specialisten gezien vandaag. Ik heb alles op alles gezet om toch te spelen. En dat is goed uitgepakt. Ik heb last met lopen, maar met lopen hoef ik mijn pijlen niet te gooien", vervolgt Van Gewen, die tevreden is over de samenwerking met Barney. "We voelden elkaar fantastisch aan. We hebben een goede wedstrijd neergezet. Hier kunnen we op verder bouwen."Een acute slijmbeursontsteking is de oorzaak van de pijn. "Ik heb nu 24 uur nodig om bij te komen." Na de winst op Tsjechië wacht zaterdag Amerika. Op zondag wachten mogelijk de kwartfinale, halve finale en finale.Van Barneveld is blij met de prestatie van Mighty Mike. "Ik wist tot half acht nog niet waar ik aan toe was. Uiteindelijk hebben we de knoop doorgehakt. En dan zie je ineens 109", zegt Van Barneveld, wijzend naar het hoge gemiddelde van het duo. Hij is een bijter, geeft nooit op. Ik heb daar waardering voor. Want denk erom, die jongen heeft veel pijn."