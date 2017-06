Kinderen betrapt bij stelen van spinner

MIERLO - Twee kinderen (11 en 12) zijn vrijdagmiddag betrapt bij het stelen van een spinner, een momenteel zeer populair speeltje. Een van de kinderen liep een week eerder in dezelfde winkel ook al tegen de lamp.

Het winkelpersoneel belde vrijdag de politie en hield de jonge dieven vast tot de agenten arriveerden.



Huisarrest

Thuis volgde een gesprek met de ouders. Beide kinderen kregen twee weken huisarrest. Ze mogen in die periode geen gebruikmaken van laptop, iPad, telefoon of spelcomputer.



ZIE OOK: Spinner zorgt voor onrust op scholen: 'Ik zit niet op te letten tijdens de les'



Jeugdzorg is op de hoogte gebracht. Volgens de politie is dit een standaardactie bij dergelijke situaties. De kinderen zijn nog te jong voor een straf bij HALT. Ze zijn niet meer welkom in de winkel.