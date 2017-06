Steekpartij na ruzie aan kassa Albert Heijn, verdachte opgepakt

EINDHOVEN - In de Kamperfoelielaan in Eindhoven is zaterdagochtend een man neergestoken. Dit gebeurde bij een supermarkt van Albert Heijn. Daar hadden twee mannen ruzie gekregen bij de kassa.

Waarover de ruzie ging, is niet bekend gemaakt. Het winkelpersoneel slaagde erin de boel te sussen.



Aanspreekbaar

Het is niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen van het slachtoffer zijn, maar hij is volgens de politie aanspreekbaar. Hij is naar een ziekenhuis gebracht.



Een verdachte is opgepakt.