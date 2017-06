Verdronken Joe (16) had één wens: met moeder op reis naar vaderland Kenia

DEN BOSCH - De 16-jarige Joe uit Den Bosch had één grote wens. Samen met zijn moeder afreizen naar hun vaderland Kenia. Dinsdag verdronk Joe toen hij de Nederrijn over probeerde te zwemmen. Nu loopt er een inzamelingsactie om zijn droom alsnog te verwezenlijken.

De actie is gestart door een vriendin van de moeder van Joe. Ze schrijft dat de jongen uit Den Bosch trots was op zijn roots en hier graag meer over had willen weten. Zijn grote wens was om samen met zijn moeder naar Kenia te reizen om familie te bezoeken.



“Het lukte zijn moeder niet om tijdig de begrafenis in Kenia te organiseren en Joe daar naartoe te brengen om zijn laatste wens te verwezenlijken. De verzekering dekt niet alle kosten en om die reden wordt Joe ook in Nederland begraven. We gunnen het de moeder om het leven van Joe op gepaste wijze met familie in Kenia te kunnen afsluiten”, staat op de inzamelingspagina.



Joe zat in een jeugdinstelling in het Gelderse Zetten. Dinsdag nam hij samen met een andere tiener de benen. Ze gingen in de buurt van de instelling het water in. Joe verdronk, de andere jongen haalde wel de overkant.

Bedrag

Het streefbedrag is 3000 euro. Zaterdagmorgen was ruim 1100 euro opgehaald.