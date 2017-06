Ron van den Hout neemt afscheid van Brabant en is nu bisschop in Groningen

GRONINGEN - Ron van den Hout is zaterdag in de Sint-Jozefkathedraal in Groningen gewijd als bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Van den Hout was jarenlang pastoor in Drunen en sinds 2012 de tweede man van het bisdom Den Bosch.

Kardinaal Wim Eijk leidde zaterdag de ceremonie in de Sint-Jozefkathedraal. Ook bisschop Gerard de Korte en hulpbisschop Rob Mutsearts waren aanwezig. Na de wijding was er een eucharistieviering. De ceremonie werd bezocht door 700 mensen, zodat de kathedraal helemaal vol zat.



Lang pastoor in Drunen

Van den Hout is geboren in Diessen en studeerde in 1987 af aan de Hogere Agrarische School (HAS) in Den Bosch. Hij voelde zich echter geroepen tot het priesterschap en werd student aan het Sint Jans seminarie in Den Bosch. In 1993 werd Van den Hout tot priester gewijd.



De priester vertrok vervolgens naar Rome waar hij studeerde aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana en zich specialiseerde in het Oude Testemant. In Helmond begon hij met pastoraal werk en in 1998 werd Van den Hout pastoor in de Lambertusparochie in Drunen. Van den Hout gaf les aan diverse priesteropleidingen en promoveerde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.



Opvolger van bisschop De Korte

In 2012 werd Van den Hout benoemd tot vicaris-generaal van het bisdom in Den Bosch. Hier was hij de tweede man van het bisdom als rechterhand van Gerard de Korte. Als bisschop in Groningen-Leeuwarden is Van den Hout de opvolger van diezelfde De Korte die in 2016 overstapte naar Den Bosch.