18-jarige verkeershufter rijdt 130 in 30-kilometerzone én probeert te vluchten

STEENBERGEN - Een 18-jarige man is vrijdagnacht zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij veel te hard door Steenbergen reed. De jonge automobilist reed zelfs 130 kilometer per uur binnen een 30-kilometerzone. Toen de politie hem in het vizier kreeg, probeerde hij te vluchten.

Rond middernacht trok de automobilist aandacht van een motoragent toen hij met hoge snelheid over de Molenweg reed. Na de rotonde bij de Oudelandestraat reed de verdachte 120 kilometer per uur, hier is slechts 50 toegestaan.



Verzet bij aanhouding

De man kreeg een stopteken van de motoragent, maar negeerde dit. Hij stopte niet en reed de 30-kilometerzone in met een snelheid van 130. De asociale bestuurder trapte bij de Markt hard op de rem en rende een afgesloten voetgangersgebied in. Ook de motoragent stopte en riep versterking op.

De vluchtende bestuurder probeerde zich onzichtbaar te maken door tussen twee geparkeerde auto’s te duiken en zette het daarna opnieuw op een lopen. De verdachte werd hevig tegenstribbelend op de Markt aangehouden.



Gevaar op de weg

De actie trok volop aandacht van cafébezoekers op de Markt in Steenbergen. De politie wist de nieuwsgierige menigte op afstand te houden en heeft de verdachte meegenomen naar het politiebureau.



De man wordt verweten dat hij de veiligheid op de weg zeer ernstig in gevaar bracht door de hoge snelheid in een voetgangersgebied. Ook werd bij het fouilleren nog een gebruikershoeveelheid hard- en softdrugs ontdekt.



De man is zijn rijbewijs voorlopig kwijt, de zaak is overgedragen aan de officier van justitie.