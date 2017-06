Blije gezichten op het NK mascotte in Tilburg

TILBURG - Benny Bollo, Tippy, Hoeffie en Lenny de Vos. Wie kent ze niet? Het zijn mascottes die meedoen aan de 4e editie van het Fun experts open Nederlands Kampioenschappen mascottes in Tilburg. Winnen gaat niet zo maar. Er is een meet and greet, fotoshoot, een dancebattle en een mascotterun.

Ruim twintig mascottes van ondermeer Haribo en Willem 2 deden mee om de beste mascotte van Nederland te worden. Het NK vond plaats in Tilburg op het terrein van Amarant tijdens het G-voetbalweekend. Het G-voetbaltoernooi is een 3-daags toernooi voor mensen met en zonder beperking. Ruim 550 mensen uit binnen- en buitenland strijden in het pinksterweekend mee voor de felbegeerde beker.De deelnemende mascottes werden zaterdag steng beoordeeld op verschillende onderdelen. Zo hadden ze een meet and greet met mensen onder toeziend oog van de vakjury. Ook moest er gedanst worden. Tijdens de dancebattle werd telkens een mascotte aangetikt die niet goed genoeg was. Degene die overbleef won de battle. Het ging hard tegen hard. Er werd zelfs gebreakdancet om de overwinning binnen te slepen.Ondanks dat het niet meer zo heel heet was, was het toch behoorlijk warm voor de mannen en vrouwen in het mascottepak. Gelukkig hielden ze hun gezicht goed in de plooi en bleven ze lachen.