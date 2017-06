Toon Bueters (86) uit Grave vestigt baanrecord op de fiets

GELEEN - 86 jaar en 25 kilometer per uur fietsen. Het is niet voor veel ouderen weggelegd. Maar Toon Bueters uit Grave deed dit zaterdag op de wielerbaan in Geleen. De wielrenner uit Grave zette daarmee zijn naam achter het werelduurrecord voor 80-plussers. “Het was zwaarder dan ik dacht.”

Er bleek nog geen record voor 80-plussers te zijn. Bueters werd voor de uitdaging gevraagd door een mede-wielrenner en besloot ervoor te gaan. Toen de Gravenaar 42 jaar was, begon hij met fietsen nadat hij moest stoppen met hardlopen. Bueters werd lid van een verenigingen en deed zelfs mee aan wedstrijden.



Dik tevreden

Ondanks zijn 86 jaar, is Bueters nog steeds heel fanatiek. Vrijwel dagelijks zit hij op de fiets en rijdt hij zo’n 40 kilometer. Vooraf hoopte de fietser zo’n 25 kilometer te kunnen fietsen. Zijn wens kwam uit, Bueters haalde 25,231 kilometer.



Maar zwaar was het wel, zo meldde hij na afloop. “Het ging prima, maar het was wel lastig”, zei hij eerlijk. “Vooral de wind maakte het moeilijk. Maar ik ben echt wel dik tevreden hoor!” De prestatie van de 86-jarige werd gevierd met champagne.Ook haalde Bueters het record van de baan in Geleen. Het officiële Nederlandse record wordt niet op zijn naam gezet, omdat de officiële tijdmeting ontbrak.De prestatie van Bueters trok veel belangstellenden naar de wielerbaan in Geleen.