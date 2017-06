Oranje-Rood dankzij monsterzege naar finale Euro Hockey League

EINDHOVEN - Oranje-Rood uit Eindhoven heeft zaterdag een ruime overwinning geboekt tegen Wimbledon uit Engeland. In de halve finale van de Euro Hockey League wonnen de hockeyers uit Eindhoven in het Vlaamse Brasschaat met liefst 8-0 van Wimbledon. Zondag spelen de Eindhovenaren de finale tegen Rot-Weiss Köln.

De wedstrijd was amper begonnen toen Benjamin Stanzl Oranje-Rood op 1-0 voorsprong zette. Vier minuten was het bijna wéér raak. Bob Voogd schoot echter net naast het doel. In de tiende minuut maakte Milan van Baal voor Oranje-Rood de 2-0.



Amper drie minuten later wist Mink van der Weerden zijn tweede strafcorner te benutten: 3-0. Een minuut later was het Jelle Galema die de 4-0 in de touwen schoot. In de 20e minuut scoorde Van der Weerden weer: de speler van Oranje-Rood bracht zijn club daarmee naar een ruime voorsprong.



Makkelijk naar eindsignaal

Joep de Mol tekende na een half uur spelen voor de 6-0. Op dat moment was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld. In de 40e minuut leek Bob de Voogd de 7-0 te maken. Na het bekijken van de video bleek het tóch geen doelpunt te zijn.



In het derde kwart dook Wimbledon een paar keer gevaarlijk voor het doel, maar het leidde niet tot doelpunten. Door de riante voorsprong hockeyde Oranje-Rood zich makkelijk naar het eindsignaal. Teun Beins tekende voor de 7-0 en in de slotminuut volgde nog een punt dankzij Niek van der Schoot.