De grauwe klauwier, zit ie nou wel of niet in natuurgebied Maashorst?

NISTELRODE - Vlinders en libellen vangen in je netje en op zoek naar zeldzame planten. En hoe heet nou toch die ene slak? Tientallen vrijwilligers struinen dit weekend natuurgebied de Maashorst bij Nistelrode af. Ze tellen hoeveel planten en diersoorten er zijn.

"We willen in beeld krijgen hoe goed het gaat met de biodiversiteit", zegt Jos van der Wijst van de gezamenlijke natuurorganisaties. Dus wordt er gekeken naar welke verschillende dieren en planten er in het gebied zitten.



Schepnetje en mobieltje

Niet alleen het schepnetje, maar ook de mobiele telefoon is in de aanslag. Elke diersoort dat wordt gevonden, wordt meteen digitaal doorgegeven aan de centrale telpost. De computer staat na een halve dag al op 426 verschillende soorten.



"We hebben net de visarend binnengekregen", zegt Peter van de Braak die achter het centrale computerscherm zit. Hij krijgt al die berichten door. De natuurtellers hopen duizend verschillende soorten aan te treffen, want dan zou duidelijk zijn dat het goed gaat met de natuur in de Maashorst



Leuker dan gamen

Intussen wordt in het veld een slakje gevonden. Maar hoe heet het ook al weer? Dat moet straks nog even worden opgezocht, want de natuurliefhebbers komen er niet op. Een groepje jongeren vangt de ene libelle na de andere in het schepnetje. "Dit is echt veel leuker dan achter de spelcomputer zitten", zegt een van hen. "Je ontdekt telkens nieuwe dingen, als je achter de beestjes aanrent."



Achter zijn computer hoopt Peter vurig op een melding van de grauwe klauwier. De grauwe wat? zult u zeggen. Precies de grauwe klauwier is een zeldzaam vogeltje. Maar deze zaterdag blijft het bij de merel en de boompieper. Maar niet gewanhoopt, ook zondag wordt er nog de hele dag geteld. Dus wie weet...