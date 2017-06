Hier is dat feestje! Uit je dak gaan op The Flying Dutch en Harmony of Hardcore

EINDHOVEN - Wie zaterdag eens even goed uit z'n plaat wil gaan, moet in Brabant zijn! In Eersel is de derde editie van The Flying Dutch en in Erp wordt hard gedanst op Harmony of Hardcore. Voor iedereen die het rustiger aan wil doen, is er het hele Pinksterweekend ook Jazz in Duketown in Den Bosch.

Veel grote namen zijn aanwezig op het E3-strand in Eersel: van Afrojack en Hardwell (uit Breda), tot Showtek (broers uit Eindhoven) en Nicky Romero. The Flying Dutch vindt al drie jaar op drie plekken tegelijk plaats. De dj's worden per helikopter ook nog naar Rotterdam en Amsterdam gevlogen.



ZIE OOK: Het festivalseizoen in volle glorie en dit zijn de Brabantse pareltjes





De organisatie verwacht dat er ruim 30.000 mensen op The Flying Dutch afkomen. Het festival duurt tot elf uur en wordt afgesloten door Hardwell.Op het helemaal uitverkochte Harmony of Hardcore gaat het er overduidelijk iets harder aan toe. Daar gaan zo'n 15.000 uit hun plaat op festivalterrein De Roost in Erp. Dat festival duurt tot één uur 's nachts.Zo'n 25 kilometer verderop klinken de relaxte deuntjes van Jazz in Dukedown. Dat festival duurt nog tot en met Tweede Pinksterdag. Zondag is ook nog festival 7th Sunday op het E3-strand in Eersel.