Groots waterspektakel bij Drakenbotenfestival in Helmond [FOTO'S]

HELMOND - Het ritme van de trom, het gespetter van de roeispanen en het geschreeuw van de deelnemers. Het kanaal in hartje Helmond is dit weekend voor de derde keer het decor voor het Drakenbootfestival. De races in de smalle Chinese drakenboten zijn zeer populair, 76 teams doen mee.

Aan boord zitten zestien peddelaars, één trommelaar en één stuurman. Als het startschot klinkt, moet er zo snel mogelijk 150 meter worden gepeddeld tot aan de finish. Klinkt simpel, maar het is best lastig om de boot in evenwicht te houden.



Peddel recht het water in

En verder, heel belangrijk, aldus een van de deelnemers: "Zorg dat je peddel zo recht mogelijk het water in gaat. Op die manier ga je het snelst en blijft degene die achter je zit tenminste ook een beetje droog!"



Onze fotografe was ook bij het Drakenbootfestival en schoot schitterende plaatjes. De fotoserie is hier te bekijken.



Hele serieuze roeiers verschenen aan de start, maar een ludieke noot was er zeker ook. Zo was er team met enorme rastapruiken op het hoofd, en de roeiers van het Elkerliek ziekenhuis in Helmond stapten in hun operatie-outfit in het bootje.Rond halftwee, toen de race net werd stilgelegd voor een pauze, werd de zon verdreven door donkere wolken en barstte er een flinke regenbui los. Een uur later was de zomer weer in vol ornaat terug en ging het spektakel op het water ongestoord verder. Het Drakenbootfestival is ook zondag nog te zien in de Helmondse binnenstad.