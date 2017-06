Eindelijk! De politie gaat extra controleren op arrogante wielrenners

EINDHOVEN - De politie in Bergeijk, Eersel, Bladel en Reusel - De Mierden is het arrogante gedrag van groepen wielrenners beu en gaat extra controleren. Want behalve dat ze verkeersregels volledig aan hun laars lappen, hebben ze ook vaak geen legitimatiebewijs bij zich. Redenen genoeg voor de politie om extra te controleren.

Niet op het fietspad fietsen, maar gewoon op rijbaan. Niet aan de kant gaan, geen voorrang hebben en toch niet stoppen wanneer het wel moet. Vijfbreed op de weg fietsen zodat al het verkeer last heeft. Rood licht? Wat is dat? Zeg er wat van en je krijgt op zijn minst een dikke middelvinger terug. Veel andere weggebruikers ergeren zich geel en groen aan groepen wielrenners. Uitzonderingen daargelaten. Er zitten ook (groepen) wielrenners tussen die zich wél gedragen.



Ongeval

Het gedrag viel de laatste tijd ook op bij de politie. Dinsdag nog. Een bromfietser reed op Burgemeester van Woenseldreef in de richting van Hoogeloon toen een groep wielrenners tegemoet kwam en weigerde ruimte te maken voor de bromfietser. Gevolg: De bromfietser moest uitwijken, raakte met zijn schouder een lantaarnpaal, viel, kneusde en brak meerdere ribben. Hij brak ook nog een vinger en zijn voet, had schaafwonden en een kapotte bromfiets. En de wielrenners? Die keken om en fietsten door.



Pesten

De politie van Bergeijk, Eersel, Bladel, en Reusel - De Mierden vindt het genoeg. Agenten gaan dan ook meer en beter controleren op de verkeershufters onder de wielrenners. De politie geeft op Facebook aan dat ze het niet doet om te pesten, maar om te zorgen dat iedereen veilig is op de weg.