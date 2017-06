Masturberende taxichauffeur in Den Bosch, man meegenomen door politie

DEN BOSCH - Een filmpje van een masturberende taxichauffeur in Den Bosch doet veel stof opwaaien op sociale media. Het taxibedrijf waar de man werkt heeft de chauffeur inmiddels op non-actief gezet. De man is zaterdagavond door de politie meegenomen naar het bureau.

Op het filmpje is te zien dat de man met zijn taxi stilstaat aan de rand van de wijk de Kruiskamp terwijl hij met zijn geslachtsdeel speelt. Een fietser benadert de taxi van achteren en filmt hoe de man bezig is. De filmer is vooral erg verbolgen over het feit dat hij dit doet in de buurt van een speelveldje met kinderen.



Op Facebook is het filmpje inmiddels duizenden keren gedeeld. En de reacties zijn niet mals: 'vieze smerige hond' en 'bah, bah', zijn daar nog de meest onschuldige van. In de Kruiskamp zelf is het filmpje ook hét gesprek van de dag.



"Maar het leven gaat ook gewoon door. Ik zie dat er nog gewoon veel kinderen op het veld je aan het spelen zijn", beschrijft een buurtbewoner zaterdagavond.



Stop met delen

Het taxibedrijf uit Oss laat op Facebook weten dat ze erg geschokt zijn. 'Natuurlijk nemen wij dit incident zeer hoog op.' Ze vragen iedereen om het filmpje niet verder te delen. "Dit kan bij een eventuele vervolgstappen een nadelig impact hebben."