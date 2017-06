Opnieuw verdachte aangehouden vanwege zwaargewonde bejaarde man

DEN BOSCH - Een 48-jarige man uit Heerhugowaard is zaterdagmiddag aangehouden, omdat hij mogelijk iets te maken heeft met de zware verwondingen van een 81-jarige man uit Den Bosch. De bejaarde man werd donderdagmiddag zwaargewond gevonden. Inmiddels is de man aanspreekbaar, laat de politie weten.

De gewonde man werd donderdag in zijn huis aan de Sint Rochusstraat in Den Bosch door een familielid gevonden. Deze bracht hem meteen naar het ziekenhuis. De man is dus inmiddels weer aanspreekbaar, maar moet vanwege zijn zware verwondingen nog wel in het ziekenhuis blijven



Bekenden

De politie gaat ervan uit dat het slachtoffer en de verdachte elkaar kennen. Er wordt nog verder onderzocht wat er precies in het huis s gebeurd.



Afgelopen vrijdag werd ook een 56-jarige man uit Den Helder aangehouden, maar hij zou volgens de politie niets met de verwondingen van de man te maken hebben. Hij is zaterdag dan ook weer vrijgelaten.