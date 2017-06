Automobilist scheurt over de weg en is rijbewijs kwijt

De man reed ruim tachtig kilometer per uur te hard. (Foto: Twitter Team Verkeer ZWB)

PRINSENBEEK - Een automobilist moest in de nacht van zaterdag op zondag zijn rijbewijs inleveren op de A16 bij Prinsenbeek. Hij raasde daar met een snelheid van 211 kilometer per uur over de weg.

Op de A16 bij Prinsenbeek plaats geldt een maximumsnelheid van 130 kilometer per uur. De politie betrapte de man en hield hem aan.



Het is niet bekend waarom de man zo'n haast had.