'St. Willerbord' zorgt voor vraagtekens in Rucphen

Het 'Sint-Willerbord' in Rucphen (Foto: Floyd Aanen)

SINT WILLEBRORD - Een verkeersbord in Rucphen brengt mensen in verwarring. Het bord, dat geplaatst is vanwege een omleidingsroute, geeft de weg aan richting Hoeven en... Sint Willerbord.

Wie dit onbekende dorp eens met eigen ogen wil aanschouwen, wordt aangeraden de letter 'B' op de borden te volgen.



Bedrogen uitkomen

Nou is het zeker niet verkeerd om er met dit mooie weer eens lekker op uit te gaan, maar wie dit doet komt toch enigszins bedrogen uit. Het blijkt toch gewoon te gaan om het welbekende Sint Willebrord.



Al is dat best de moeite waard om eens naartoe te gaan, voor een bezoekje aan bijvoorbeeld de Lourdesgrot en het processiepark.