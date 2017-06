Banden van auto's massaal lekgestoken

DEN BOSCH - In Den Bosch zijn in de nacht van zaterdag op zondag de banden van zeker vijftien auto's lekgestoken. Ook in Sint-Michielsgestel was het raak. Daar werden zeker zes banden vernield.

in Den Bosch gaat om auto's die geparkeerd stonden aan de Louwschepoort, de Zusters van Orthenpoort, de parkeerhaven aan de Schilderstraat en In den Boerenmouw. Allemaal bij elkaar in de buurt.



"De daders hebben waarschijnlijk één route gelopen", vertelt een van de buurtbewoners. "Het moet voor twaalf uur zaterdagavond begonnen zijn, want toen zag iemand al één auto met een lekke band."



Ook raak in Sint-Michielsgestel

Ook in Sint-Michielsgestel was het raak. Daar zijn in de Hemelrijkstraat zeker zes auto's getroffen. "Hier kregen we rond drie uur 's nachts melding van", meldt een politiewoordvoerder. "In de omgeving hebben we geen verdachten meer aangetroffen. We onderzoeken wie hier verantwoordelijk voor is. Vooralsnog is dit totaal onduidelijk. Mensen met informatie worden opgeroepen die met de politie te delen."