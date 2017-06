Pinksterzondag vol activiteiten: van jazz tot classic cars en een lifeguardevent

EINDHOVEN - Het blijft deze Eerste Pinksterdag op de meeste plaatsen droog en het is niet al te warm, zo'n 19 tot 21 graden. Heerlijk weer dus om wat leuks te ondernemen als je vrij bent. Heb je al plannen? Zo niet, dan geven we je een paar suggesties waarmee je deze dag goed door kan komen.

In Den Bosch kun je genieten van muziek tijdens Jazz in Duketown. Tijdens het grootste gratis jazzfestival treden deze zondag onder andere Cubanismo, Lucy Woordward en Kasba op. Van de Parade tot de Markt en het Kerkplein staan de podia met artiesten.



Hap Stap en 7th Sunday

Wie meer houdt van dance, zit goed in Erp bij het 7th Sunday Festival en in West-Brabant bij Dancetour Breda.



In Tilburg lijkt de binnenstad deze zondag een grote marktplaats, vanwege de MeiMarkt. Er staan liefst 750 kramen vol tweedehands spullen. En Tilburg staat ook in het teken van het culinaire Hap Stap Festival.



In Etten-Leur zijn de Havenfeesten met een paardenmarkt op de Leurse Dijk en een jaarmarkt met straattheater in het centrum. Gedurende dit alles wordt het Schipperskwartier met typische schippersmuziek ingericht in het Schoenmakerspark.



Oldtimers

Wie een uitje zoekt, kan onder meer terecht in Budel. Daar is het Classic Car Event. Hier zijn niet alleen classic cars en oldtimers van voor 1940 te bezichtigen, maar ook special sportscars en vintage cars.



In speelland Beekse Bergen is een lifeguardweekend. Daar worden allerlei activiteiten georganiseerd, waarmee je kan laten zien dat jij een echte lifeguard bent. Red jij iemand van de bodem van het zwembad en breng jij een brancard snel genoeg naar de overkant? Wie alle stempels krijgt, ontvangt een lifeguarddiploma. De allerkleinsten kunnen op het strand meedoen aan een zandkastelenwedstrijd.