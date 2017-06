Masturberende taxichauffeur thuis opgezocht: waarom het delen van zijn adresgegevens strafbaar is

SINT-MICHIELSGESTEL - Een taxichauffeur uit Sint-Michielsgestel is zaterdagavond door twee mannen thuis opgezocht en geslagen. Dat gebeurde nadat een filmpje, waarin de man masturbeert in het openbaar, duizenden keren op Facebook werd gedeeld. Ook het adres van de man kwam op sociale media voorbij - tot grote frustratie van de politie. “Het delen van zulke gegevens is altijd een slecht idee.”

De politie weet niet wie de twee mannen zijn. Het duo zocht de taxichauffeur in zijn huis in Sint-Michielsgestel op en deelden klappen uit aan hem en zijn moeder. Ook werd er een ruit ingegooid. De mannen worden nog steeds gezocht.



Hoe de twee mannen het adres van de man hebben achterhaald, is nog onduidelijk. Dat adres werd in elk geval meermaals gedeeld op sociale media. Nadat de man thuis werd opgezocht waarschuwde de politie er direct voor dat dat strafbaar is.



Opruiing is strafbaar

“Op social media waren binnen korte tijd duizenden reacties te lezen waarin mensen hun mening gaven over het filmpje. Daar hebben wij natuurlijk alle begrip voor”, verklaart politiewoordvoerder Bart Vaessen. “Het wordt anders wanneer mensen persoonlijke gegevens delen met wat voor doel dan ook. Dat leidt tot situaties waar niemand bij gebaat is en in dat geval ben je in onze ogen echt verkeerd bezig.”



Het delen van zulke gegevens kan dan ook strafbaar zijn. “Als mensen worden aangezet om strafbare feiten te plegen is er sprake van opruiing”, meldt hij. In zo’n geval kan de politie ingrijpen. “Daar hebben we als politie ook de nodige ervaring mee”, zegt Vaessen.



"In het verleden zijn mensen die strafbare uitingen deden op social media bijvoorbeeld al aangesproken en zelfs veroordeeld, zegt Vaessen. Per zaak overlegt de politie met het Openbaar Ministerie of en op welke manier de politie optreedt."



Nog niemand aangehouden

Het is nog te vroeg om te zeggen of in deze zaak sprake van is van opruiing. De man en zijn ouders zijn door de politie thuis opgehaald en elders ‘veilig’ ondergebracht. De chauffeur is niet aangehouden: de politie onderzoekt of hij iets strafbaars heeft gedaan.



Op het filmpje is te zien dat de man met zijn taxi stilstaat aan de rand van de wijk de Kruiskamp in Den Bosch en met zijn geslachtsdeel speelt. Een fietser benadert de taxi van achteren en filmt hoe de man in de auto bezig is. De filmer is vooral erg boos over het feit dat hij dit doet in de buurt van een speelveldje met kinderen.