Geen bijzonder weer, wel genieten van prachtige weerfoto's

EINDHOVEN - Dreigende wolken, soms een zonnetje en niet echt hoge temperaturen: nee, het wisselvallige weer is op deze eerste pinksterdag niet echt om over naar huis te schrijven. Maar het is blijkbaar wel dé perfecte dag om foto's te maken, want we hebben opvallend veel weerfoto's gekregen. Sterker nog: we worden overspoeld met mooie weerplaatjes.

Waarom mensen massaal met hun fototoestel (of mobieltje) op pad gaan, blijft voor ons wel een klein beetje een raadsel. Zoals gezegd: echt heel bijzonder is het weer niet. De foto's zijn daarentegen mooi dus bekijk ze zeker hierboven in de slideshow.



Zou het misschien komen doordat de verveling is toegeslagen? Met Kerstmis of Pasen wachten vaak de verplichte familiebezoekjes. Maar gezellig met elkaar eten dat is niet iets wat we per se met Pinksteren doen.



Niet zo warm

Of komt het doordat het eindelijk eens niet zo bloedheet is? We hebben flink wat warme, benauwde dagen achter de rug. Dus misschien is vandaag wel hét moment om naar buiten te gaan en de wolken, de zon, de regen en de natuur vast te leggen.



Aan iedereen die zich vandaag verveelt: geniet van het niet zo bijzondere weer en ga lekker naar buiten.